Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Un șofer a incercat sa traverseze strada la intersecția cu calea ferata deși barierele erau coborate. A fost prins de polițiști, amendat cu 1.305 lei, și a ramas fara permis 120 de zile at Info real.

- Ieri, 10 iulie a.c., in jurul orei 07.40, polițiștii Biroului Rutier Cluj, aflați in cadrul activitaților derulate pentru siguranța traficului, au identificat pe strada Fabricii de Zahar din municipiu, un conducator auto in varsta de 34 de ani, care nu a respectat obligația de a opri autovehiculul la…

- Un tanar legat cu mainile la spate și aflat intr-o remorca a fost filmat pe o strada din Cluj-Napoca, in timp ce era transportat ca un sac de cartofi.Imaginile au fost fimate pe strada Plevnei, la sensul giratoriu de la intersecția cu strada Fabricii de Zahar, a fost surprins un tanar care statea culcat…

- La data de 15 mai 2023, in jurul orei 23.30, polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat, pe o strada din municipiu, un barbat de 40 de ani, din comuna Ohaba, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența bauturilor alcoolice.In urma testarii barbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat…

- VIDEO ȘTIREA TA| Momente DRAMATICE pentru un șofer din Alba Iulia: A ramas blocat cu mașina intre bariere, la trecerea de cale ferata de pe strada Marașești Momente DRAMATICE pentru un șofer din Alba Iulia: A ramas blocat cu mașina intre bariere la trecerea de cale ferata de pe strada Marașești. Un…

- Un șofer inconștient a fost surprins și fotografiat de alți participanți la trafic in timp ce aștepta trecerea trenului, „captiv” intre bariera lasata și calea ferata, la ieșirea din Sebeș catre Daia Romana. Imaginile au fost surprinse in cursul acestei dupa amiezi, pe strada Calarași din Municipiul…

- FOTO ȘTIREA TA| Șofer inconștient, ”captiv” intre bariera și linia ferata, pe drumul spre Daia Romana, chiar inainte de venirea trenului Un șofer din Alba a fost surprins și fotografiat de alți participanți la trafic in timp ce aștepta trecerea trenului, ”captiv” intre bariera lasata și linia ferata.…

- Un șofer roman de camion a fost condamnat la patru ani de inchisoare și la plata unei amenzi de un milion de euro dupa ce a fost prins ca transporta 160 de kilograme de canabis pe o autostrada din Franța, informeaza publicația ziarulromanesc.de.