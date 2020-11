Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni au depistat un conducator auto are s-a urcat la volanul unui autoturism, deși se afla sub influența bauturilor alcoolice. Acesta a fost implicat și intr-un accident rutier.”La data de 11 noiembrie a.c., polițiști din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Turda au depistat un barbat de 62…

- Polițiștii clujeni au depistat, azi-noapte, un șofer care s-a urcat la volanul unui autoturism deși se afla sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 4 noiembrie, in jurul orei 00.20, polițiștii Secției 8 Rurala au depistat un alt conducator auto, in varsta de 35 de ani, din municipiul Oradea,…

- Polițiștii cliejni au depistat, luni seara, un conducator auto care s-a urcat la volanul unui autoturism, deși se afla intr-o stare avansata de ebrietate.”La data de 2 noiembrie a.c., in jurul orei 23.00, polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Huedin au depistat un conducator de 29 de ani, din comuna Poieni,…

- Polițiștii clujeni au depistat, luni, un conducator auto care s-a urcat la volanul unui autoturism deși se afla intr-o stare avansata de ebrietate.Mai exact, la data de 26 octombrie, polițiștii au depistat un conducator auto de 49 de ani, din municipiul Iași, care se deplasa pe strada Aurel Vlaicu din…

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri seara, un barbat care s-a urcat la volan deși nu deținea permis de conducere și se afla și sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 14 octombrie a.c., in jurul orei 20.00, politisti din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au depistat un barbat de 45…

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri dimineața, un barbat care s-a urcat la volanul unui autoturism, deși nu deținea un permis de conducere.”La data de 7 octombrie a.c., in jurul orei 10.40, politisti din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au depistat un barbat de 49 de ani, din comuna Floresti,…

- Polițiștii clujeni au depistat, luni seara, un conducator auto care s-a urcat la volan deși se afla in stare avansata de ebrietate.”La data de 5 octombrie, a.c., in jurul orei 23.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au depistat, pe strada Republicii, un conducator auto de 41 de…

- polițiștii clujeni au desfașurat, joi dimineața, o serie de controale in trafic pe raza localitații Baciu.”La data de 17 septembrie a.c., in intervalul orar 07.00-10.00, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Baciu, impreuna cu politistii Biroului Rutier Cluj-Napoca au actionat pentru diminuarea riscului…