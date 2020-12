Stiri pe aceeasi tema

- În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 431 de cazuri COVID19 în județul Cluj. Numarul este aproape dublu fața de numarul înregistrat ieri, 19 decembrie. Clujul se afa pe locul doi la numarul de cazuri, imediat dupa…

- În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 250 de cazuri COVID-19 în județul Cluj. S-au realizat 1.474 de teste, din care 969 diagnostic grupe de risc și 505 teste efectuate la cerere. În momentul de fața 77 de persoane…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj anunța ca in ultimele 24 de ore, in județul Cluj, s-au inregistrat 328 persoane confirmate cu COVID-19.Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: In ultimele 24 de ore, 328 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj;…

- Conform celor mai recente date publicate de catre Grupul de Comunicare Strategica, județul Cluj are cea mai mare rata a incidenței cazurilor de coronavirus in ultimele 14 zile.Astfel, conform GCS, Clujul are o incidența cumulata a cazurilor la nivel județean in ultimele 14 zile de 4,3 cazuri/1.000 de…

- Ziarul Unirea HARTA| Orașul Cugir a depașit incidența de 3 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori. Situația epidemiologica actualizata a localitaților din județul Alba HARTA| Orașul Cugir a depașit incidența de 3 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori. Situația epidemiologica actualizata a localitaților…

- Clujul a inregistrat in ultimele 24 de ore 171 cazuri de COVID-19. Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: In ultimele 24 de ore, 171 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj; 34 persoane internate in ATI, din care 31 din județ; Total vindecați și externați 1114,…

- Numarul persoanelor decedate din cauza infectarii cu Covid19 a ajuns la 100 în spitalele clujene de la începutul pandemiei de coronavirus. Situația epidemiologica în județul Cluj se înrautațește de la o zi la alta, iar spitalele sunt tot mai…

- In ultimele șapte zile, numarul de cazuri active de infectare cu COVID-19, in județul Alba, a inregistrat un trend ascendent, bilanțul ajungand la un numar record al cazurilor active pe data de 1 octombrie 2020. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la 1968 persoane confirmate pozitiv,…