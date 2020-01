Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Poliției Campia Turzii, Dorel Florian Fodorean, care, oprit in trafic, a refuzat testarea „din motive medicale”, avea alcool in sange. Rezultatele analizelor de laborator au indicat o imbibație alcoolica sub 0,80 mg/l alcool pur in sange, sub limita prevazuta de Codul penal ca fiind infracțiune,…

- Un barbat din Livezile, care pe 22 noiembrie a fost prins de polițiști baut la volan, etilotestul indicand o valoare cu mult peste limita legala, a fost reținut, joi, dupa ce au venit rezultatele de alcoolemie. Valorile alcoolului pur in sange au „sarit” de 2 g 0/00. Un barbat in varsta de 61 de ani…

- In dimineața zilei de 7 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni au depistat un barbat de 46 de ani, din Boțești, care conducea un autoturism pe DJ 702, pe raza localitații Priboieni, fiind inregistrat de aparatul Radar cu viteza de 109 km/h. Totodata, in urma testarii cu aparatul…

- Un barbat din Bucuresti, prins baut la volan, este cercetat penal de politistii ialomiteni. Tanarul, in varsta de 31 de ani, a fost prins la un control de rutina. Oamenii legii spun ca acesta a doborat recordul in weekend: avea 1.03 alcolemie.

- Un barbat din localitatea argeseana Priboieni a fost retinut, duminica, dupa ce a fost prins de doua ori in aceeași zi conducand un autoturism in timp ce se afla sub influenta alcoolului, potrivit Agerpres. Barbatul a fost prins prima data baut la volan in cursul dimineții. ”In aceasta dimineata, politistii…

- Ieri, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla l-au prezentat pe tanarul de 20 de ani din comuna Fizesu Gherlii, in fata magistratilor Judecatoriei Gherla. In baza probatoriului administrat in cauza, magistratii au emis pe numele barbatului un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile. Va reamintim,…

- Aseara, in jurul orei 21.40, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au depistat pe D.J. 109C, pe raza localitatii Fizesu Gherlii, un barbat de 20 de ani, din comuna Fizesu Gherlii, care conducea un autoturism desi nu detine permis de conducere. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii…

- Primarul stațiunii Predeal, Sebastian Fleșieru, a fost condamnat de magistrații brașoveni la plata unei amenzi penale dupa ce a fost prins la volan sub influența bauturilor alcoolice. „In baza art. 336 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.p.p., condamna pe inculpatul FLESIERU SEBASTIAN-CONSTANTIN…