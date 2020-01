Stiri pe aceeasi tema

- Un politist a refuzat sa sufle in aparatul alcooltest, dupa ce a fost oprit de alti agenti in timp ce conducea un autoturism, surse judiciare precizand ca ar fi vorba despre seful Politiei din...

- "La data de 9 ianuarie a.c., in jurul orei 22:00, politistii din cadrul Serviciului Rutier, Biroul Drumuri Nationale si Europene, au depistat un conducator auto de 50 de ani, din Campia Turzii, in privinta caruia exista suspiciunea ca s-ar afla sub influenta alcoolului. Acesta a fost depistat conducand…

- Seful Politiei Campia Turzii Dorel Fodorean este suspectat ca a condus sub influenta alcoolului. El este cercetat penal si vizat si de o ancheta interna dupa ce a refuzat sa se supuna testarii cu aparatul alcooltest

- FOTO – Arhiva Seful Politiei Campia Turzii, Dorel Florian Fodorean, a fost oprit in trafic si, pentru ca mirosea a alcool, politistii i-au cerut sa fie testat. Seful Politiei Campia Turzii a refuzat testarea, motiv pentru care IPJ Cluj a inceput cercetarea disciplinara a acestuia, scrie Mediafax. Potrivit…

- Tupeu incredibil al șefului Poliției Campia Turzii. Acesta a fost prins beat la volan. S-a intamplat aseara, in jurul orei 22, cand un echipaj al IPJ Cluj facea un filtru pentru depistarea șoferilor care conduc in stare de ebrietate sau sub influența drogurilor. Omul legii a refuzat sa sufle in etilotest…

- Ieri, 23 decembrie 2019, in jurul orei 19.20, polițiștii Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene l-au depistat pe un barbat de 32 de ani, din localitatea Petrești, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice.…

- La data de 23 decembrie 2019, in jurul orei 19.20, polițiștii Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene l-au depistat pe un barbat de 32 de ani, din localitatea Petrești, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice.…

- Ziarul Unirea „Un paharel mic, ca oricum nu se simte…”. Un barbat de 32 de ani, din Petrești, a fost prins in timp ce conducea sub o alcoolemie de 0,63 mg/l La data de 23 decembrie 2019, in jurul orei 19.20, polițiștii Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene l-au depistat pe un barbat…