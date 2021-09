Cluj se pregătește de scenariul galben. Creștere uriașă a numărului de infectări, după UNTOLD Autoritațile din Cluj se confrunta cu o creștere rapida a cazurilor de infectare cu SAR-COV-2, la nici doua zile de la festivalul UNTOLD unde in fiecare zi au avut acces circa 60.000 de spectatori. Deși masca a fost obligatorie, imaginile de la festival arata ca aceata a fost aproape inexistenta la participanți. Cluj ar putea […] The post Cluj se pregatește de scenariul galben. Creștere uriașa a numarului de infectari, dupa UNTOLD appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

