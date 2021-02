Fostul prefect al judetului Cluj, Mircea Abrudean, actual secretar general adjunct al Guvernului, a anuntat, luni, ca incidenta COVID-19 in municipiul Cluj-Napoca a scazut sub 3 la mia de locuitori si ca, astfel, se redeschid restaurantele, cinematografele, institutiile de cultura. "Azi am inceput o noua etapa in cariera profesionala, o data cu prima zi in functia de Secretar General adjunct al Guvernului. Este o provocare importanta si va asigur ca imi voi indeplini atributiile cu demnitate, profesionalism si eficienta, asa cum m-am straduit sa o fac si in functia de prefect al judetului Cluj.…