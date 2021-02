Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Cluj a adoptat, vineri, Hotararea nr. 9 privind stabilirea unor masuri de diminuare a impactului tipului de risc, in aplicarea H.G. nr. 35/11.02.2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu 12 februarie 2021, cu scopul…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Cluj a decis, marti, prelungirea cu inca 14 zile a restrictiilor privind restaurantele, salile de spectacole si jocuri de noroc in municipiul resedinta, in care rata incidentei COVID-19 se situeaza la 3,72 la mia de locuitori. Potrivit CJSU, prelungirea…

- Argeșul a scazut sub incidența de 3 la mie. Se redeschid restaurantele și instituțiile de cultura. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis, azi, 5 ianuarie, sa permita activitatea restaurantelor in interior, a barurilor, pensiunilor, operatorilor din domeniul jocurilor de noroc, cinematografelor…

- Restaurantele si cafenelele se inchid iar organizarea de spectacole si concerte va fi interzisa pentru o perioada de 14 zile, in Radauti, dupa ce Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Suceava a hotarat, in sedinta de luni, ca acest municipiu intra in ”scenariul rosu”, aici inregistrandu-se…

- Incidența cazurilor de Covid-19, de sub 3 la mia de locuitori, inregistrata in municipiul Suceava in ultimele 14 zile a permis Comitetului Județean pentru Situații de Urgența sa treaca orașul din scenariul roșu in cel galben, incepand cu data de 15 decembrie, ora 00.00.In aceeași situație se afla ...

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Galati a prelungit cu inca 14 zile, incepand de luni, masurile restrictive pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 in municipiul Galati si comuna Branistea, unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arges, condus de prefectul Emanuel Soare, a hotarat in ședința de vineri, 4 decembrie 2020, sa permita, in anumite condiții, redeschiderea restaurantelor și cafenelelor, a cinematografelor, a instituțiilor de spectacole și/sau concerte și a operatorilor…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Galati a prelungit cu 14 zile, incepand de astazi, masurile restrictive pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 in municipiul Galati, unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori,…