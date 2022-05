Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a sprijinit prelungirea certificatului digital Covid UE, deschizand astfel calea pentru ca sistemul sa fie in vigoare inca un an, informeaza TheJournal.ie. Votul da unda verde pentru ca statele membre ale UE sa poarte discuții in cadrul Consiliului UE pentru a decide daca sistemul…

- Pe secțiuni critice ale frontierei cu Rusia, autoritațile din Finlanda intenționeaza sa instaleze garduri de frontiera mai eficiente. „Este vorba de o decizie importanta, aceea de a incepe sa se construiasca garduri la granița estica (rusa), fie in zone cheie, fie pentru a acoperi cea mai mare parte…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineața, jurul orei 06:40, pe DN1C, in afara localitații Bonțida. Conform IPJ Cluj, un conducator auto in varsta de 21 de ani, din comuna Fizeșu Gherlii a intrat in coliziune cu autoturismul care il preceda, condus din direcția municipiului Gherla, de un barbat…

- Romania este pregatita sa ofere armament Ucrainei, dar trebuie sa existe și un cadru legal in acest sens, susține presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu (PSD). „A fost aceasta discutie, cum este normal sa o avem, in primul rand sa existe si un cadru legislativ si sa vedem si evolutia din Ucraina”,…

- Magda Catone este o cunoscuta și apreciata actrița din țara noastra, dar și soția regretatului actor Șerban Ionescu. Aceasta a absolvit Academia de Arta Teatrala și Cinematografica, iar acum s-a inscris la Facultatea de Teologie.

- Un apel la 112 a anunțat vineri dupa-amiaza faptul ca o persoana a fost lovita de un tren la Rascruci, in comuna Bonțida. La locul evenimentului intervin pompierii și echipaje medicale. – știre in curs de actualizare (0)(0)

- Decizie-bomba de la Curtea Constitutionala a Romaniei. Una luata nu oricum, ci inclusiv cu voturile judecatoarelor CCR Livia Stanciu si Simina Tanasescu, numite de Klaus Iohannis la CCR. Marti, 15 februarie 2022, instanta de contencios constitutional, cu unanimitatea voturilor din partea judecatorilor…

- Un inalt oficial al Pentagonului a anuntat vineri ca Statele Unite au decis sa trimita 3.000 de militari suplimentari in Polonia pentru a "linisti aliatii NATO", in contextul in care Washingtonul se teme de o invazie militara rusa in Ucraina, transmite AFP. Cei 3.000 de soldati cu sediul la…