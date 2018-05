Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta perioada are loc pelerinajul național cu relicvele Sf. Anton de Padova organizat de Frații Minori Conventuali, Provincia Sf. Iosif din Romania. Acestea au poposit recent și in Eparhia greco-catolica de Maramureș. Astfel, marți 15 mai, Parohia Sf. Anton a gazduit relicvele marelui Sfant. La…

- Marți, 15 mai: Baia Mare, Biserica greco-catolica „Sfantul Anton de Padova” – Sosire: orele 7.30; – Celebrarea Sfintei Liturghii: orele 08.00. Dupa Sfanta Liturghie: rugaciuni și devoțiuni in cinstea Sfantului Anton și timp de venerare a Relicvei Sfantului. – Plecare: orele 14.00. Miercuri, 16 mai 1.…

- Sub denumirea „In veci si in amintirea lor", decretul aminteste de jertfa care a avut loc in timpul razboaielor de acum 100 de ani care au intregit Romania in forma pe care o avea la 1918. „Mii de credinciosi catolici luau parte la razboiul pentru reintregirea neamului, ca jertfa pusa la temelia Marii…

- Intre 24 aprilie si 6 mai, Festivalul Filmului Francez face o mica revolutie pe marile ecrane din 9 orase din Romania (Arad, Brasov, Bucuresti, Buzau, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Sfantu Gheorghe, Timisoara) cu cea de a 22-a sa editie al carei cuvant de ordine este "schimbare" - schimbare de idei,…

- Aproape un milion de carduri de sanatate care expira in 2018 vor fi inlocuite cu altele noi, asiguratii urmand sa primeasca prin posta noile documente electronice care le asigura accesul la servicii medicale.

- Participantii la Drumul Crucii s-au adunat, miercuri, în Piata Unirii din Cluj-Napoca si au pornit într-o procesiune pe Bulevardul Eroilor spre Catedrala “Schimbarea la fata” intonând cântece religioase si rugându-se. Un tânar a purtat pe umeri o cruce…

- Peste 150 de credinciosi greco-catolici, seminaristi si preoti, au participat, miercuri, in Cluj-Napoca, la procesiunea Drumul Crucii, in care un tanar l-a interpretat pe Isus Hristos dus spre a fi rastignit pe cruce, flancat de doi soldati romani, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cateva sute de credinciosi au adus, duminica, la Biserica Romano-Catolica „Sf. Mihail” din Cluj-Napoca, cosuri cu mancare, pentru a fi binecuvantate de preoti in ziua de Pasti, conform unei traditii care dateaza din secolul al XV-lea, transmite corespondentul MEDIAFAX.