Cluj: Peste 300 de persoane asistate medical în a doua zi de Untold Peste 300 de persoane au primit ingrijiri medicale, in cea de a doua zi de desfasurare a festivalului Untold, la punctele special amenajate in interiorul perimetrului inchis in care se desfasoara evenimentul muzical, situat in zona centrala a orasului Cluj-Napoca.



