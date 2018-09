Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața pe drumul de centura al municipiului Bistrița, unde o autoutilitara a intrat intr-un stalp de electricitate. In urma accidentului, o persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale. Cu puțin timp in urma, o autoutilitara care se indrepta spre Viișoara…

- Mod de preparare Pulpa de iepure la gratar cu ciuperci sote Iepurele este crescut de noi, pus la saramura și fum, este o specialitate care ne place foarte mult (se poate servi și ca pastrama, dar și la gratar) Am avut un iepure afumat (facut de noi in casa) și ma intrebam ce sa fac,…

- Ingrediente: 500-600 g cuperci (de preferat de cultura, pentru a elimina orice risc) 50 g unt 2-3 linguri de smantana 1-2 linguri de faina 150 ml lapte 300 ml supa de pui Usturoi, patrunjel, sare, piper – dupa gust Mod de preparare: Prepararea este…

- Tocanita de linte Mod de preparare Tocanita de linteCeapa, morcovul, ardeiul se toaca marunt si se pun la calit. Peste ele se adauga lintea spalata, coditele de marar, foaia de dafin, piperul si sarea. Se lasa sa fiarba la foc potrivit pana cand lintea se sfarma, dupa care se adauga…

- Intr-o gospodarie din Florești, langa Cluj, am mancat intr-o vara o supa de macriș cu carne afumata. Ce bucatar roman s-ar incumeta sa o ridice pe culmile gloriei? Amestecul straniu de gusturi,...

- Ciupercile au multe proprietați benefice, dar exista riscul sa facem greșeli atat in alegerea cat și in pastrarea și prepararea lor, provocand uneori intoxicații grave. Desigur, cele mai grave intoxicații sunt acelea cu ciuperci otravitoare, dar sunt și intoxicații cu ciuperci comestibile care au crescut…

- Puiul gatit "lent" este o modalitate ușoara și sanatoasa de a face un pui de gaina de tip rotiserie chiar acasa la tine. Puiul gatit in acest mod poate fi servit asa drept fel principal sau taiat bucatele pentru alte retete.

- Ca de fiecare data cand ne intalnim și pornește povestea bucatelor ciobanești, musceleanul Bogdan Gilculescu nu uita sa ne aminteasca faptul ca, inainte vreme, cand romanii inca nu cunoscusera...