Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit noaptea trecuta la un incendiu care a afectat o locuința in localitatea Calațele. ”Apelul de urgența a venit in jurul orei 00:54, iar la fața locului s-a deplasat o autospeciala, sprijinita de un echipaj SAJ”, a precizat purtatorul de cuvant al…

- Un accident rutier s-a produs, sambata seara, intre localitațile clujene Baișoara și Sacel. Doua persoane au fost ranite. Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit aseara la un accident rutier petrecut intre localitațile Baișoara și Sacel. Apelul de urgența a fost primit la ora 22:10,…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit la un accident rutier petrecut in localitatea Cheia. Apelul de urgența a fost primit in jurul orei 17:05, iar la aceasta misiune au fost mobilizate o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj de terapie intensiva mobila. In sprijin au…

- Doua autoturisme au fost implicate, joi dimineața, intr-un eveniment rutier produs la ieșire din localitatea clujeana Șaula. ”Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut la ieșire din localitatea Șaula. Apelul de urgența a fost primit…

- Un accident de circulație s-a produs, joi dimineața, pe raza localitații Șaula, la intrare in Huedin.Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut la ieșire din localitatea Șaula. Apelul de urgența a fost primit in jurul orei 5:55, iar la…

- Un barbat in varsta de 73 ani a ramas incarcerat in autoturismul pe care il conducea, in urma unui accident produs pe o strada din Slatina. Pompierii l-au scos din masina, victima refuzand, insa, transportul la spital.

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au fost alertați in urma rasturnarii unui autoturism in albia unui parau, intre localitațile Sacuieu și Scrind, la o diferența de nivel de cca 5m.

- Un accident rutier s-a produs, luni dimineața, intre localitațile clujene Sacuieu și Scrind Frasinet. Un autovehicul a plonjat direct intr-un parau. Drumul, acoperit cu zapada. Patru persoane au fost transportate la spital, doi copii și doi adulți. Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au fost…