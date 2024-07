Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp, un incendiu a izbucnit la un autoturism parcat pe strada Mihai Eminescu din Turda, la ieșire spre centrul orașului. „Din primele date, este vorba despre un incendiu care se manifesta la compartimentul motor. Intervine o autospeciala de la Detașamentul Turda. Nu sunt victime sau…

- Un accident rutier s-a produs in cursul zilei de joi in Cartierul Insula din Campia Turzii. Mai exact pe strada Salcamului din localitate. Din primele informații evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale. Potrivit unor informații neoficiale, la volan s-ar fi aflat un minor in varsta de…

- Un incendiu puternic a izbucnit ieri, 16 iulie, pe o strada din Turda. Flacarile au cuprins doua locuințe invecinate de pe strada Racului. ,,Incendiul se manifesta pe o suprafața de aproximativ 200 de mp, iar echipajele noastre lucreaza pentru localizarea flacarilor, respectiv pentru protejarea…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit noaptea trecuta pentru a stinge un incendiu care a afectat un restaurant situat pe strada Alexandru Ciurea. Apelul de urgența a venit in jurul orei 01.50, moment in care restaurantul era, din fericire, inchis. Drept urmare, nu au existat…

- O ancheta a fost deschisa in cazul incendiului de noaptea trecuta de la Lita, comuna Savadisla. Focul a mistuit o intreaga ferma de porci. Apelul de urgența a venit la ora 03.46, astfel ca imediat s-au deplasat la fața locului echipajele de la Garda de Intervenție Baișoara. „Din moment ce incendiul…

- O masina de pompieri care participa la stingerea unui incendiu de vegetatie in judetul Constanta a luat foc si a ars complet. Un pompier a avut nevoie de ingrijiri medicale si a fost transportat la spital. Pompierii de la ISU Dobrogea au fost solicitati sa intervina, marti, pentru stingerea unui incendiu…

- Un șofer a reușit o parcare cel puțin interesanta la Cluj. A parcat jumatate de mașina pe trotuar, iar alta jumatate pe partea carosabila.Fotografia cu parcarea „de 5 stele” a fost surprinsa dupa podul IRA, de catre un participant la trafic și publicata pe unul dintre grupurile de Facebook. Intamplarea…

- Potrivit polițiștilor hunedoreni, un barbat din Deva, in stare de ebrietate, a pierdut controlul volanului la intersecția strazilor Mihai Eminescu cu Victor Babeș, lovind zidul unui bloc. Atat șoferul cat și pasagerul aflat in mașina, erau in stare avansata de ebrietate, iar, in urma impactului,…