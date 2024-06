Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a intamplat luni, 17 iunie, in jurul orei 14:20, dupa ce un autoturism a intrat intr-un stalp de pe o strada din Cluj.Accidentul s-a petrecut pe strada Intre Lacuri. Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.,,Echipajele ajunse la fața locului au constat ca este…

- Un accident rutier intre o motocicleta și un autoturism, s-a petrecut in Turda, in jurul orei 11:30, 13 iunie.Accidentul intre cele doua autovechicule s-a petrecut pe strada Victoriei, in Truda. In acesta a fost implicat si un barbat, in varsta de 35 de ani, care a avut nevoie de intervenția echipajului…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dupa-amiaza la un accident rutier petrecut pe strada Oașului din Cluj-Napoca. „In accident au fost implicate doua autoturisme, insa din fericire nu au existat victime incarcerate. O femeie de 47 de ani a fost evaluata…

- Un adolescent de 15 ani a fost lovit de masina, pe o trecere de pietoni din Turda, cand trecea strada regulamentar, cu trotineta. Baiatul traversa regulamentar strada cu trotineta, spun martorii, cand o mașina l-a lovit. „Din primele date a reiesit ca un minor, de 15 ani, s-ar fi angajat in traversarea…

- Serviciul de Ambulanța Județean anunța ca la ora 07:30, pe Calea Timișorii din cartierul Aradul Nou, colț cu str. Zimbrului, a avut loc un accident:... The post Stalp lovit de mașina pe Calea Timișorii, colț cu strada Zimbrului. Doua victime au ajuns la spital appeared first on Special Arad · ultimele…

- Serviciul de Ambulanța Județean anunța ca la ora 07:30, pe Calea Timișorii din cartierul Aradul Nou, colț cu str. Zimbrului, a avut loc un accident:... The post Stalp lovit de mașina pe Calea Timișorii, colț cu strada Zimbrului. Doua victime au ajuns la spital appeared first on Special Arad · ultimele…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut pe strada Decebal din municipiu. La misiune au luat parte o autospeciala cu modul de descarcerare și o ambulanța SAJ. ”Echipajele operative au gasit la fața locului 4 autoturisme avariate,…

- Isu Cluj a anuntat o intervenție la un accident rutier petrecut in dimineata de miercuri, 3 aprilie, pe strada Decebal din Cluj-Napoca. Echipajele operative au gasit la fața locului 4 autoturisme avariate, dintre care unul intrat intr-un stalp. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit…