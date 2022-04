Stiri pe aceeasi tema

- Iarna s-a intors la munte, in județul Cluj. Un iubitor al muntelui a filmat pe masivul Vladeasa cum mingea, joi, 28 aprilie.Dupa cum ninge pare a fi ninsoarea mieilor, ultima din an, care are fulgi mari și zglobii, ca mieii pe pașune. Conformtradiției, ninsoarea mieilor are loc in ultimele zile ale…

- Marius Balo, profesorul roman care si-a petrecut ultimii opt ani in inchisorile comuniste din China, a fost in sfarsit pus in libertate si s-a intors acasa. In noaptea de duminica spre luni, aproape de miezul noptii, el a aterizat pe aeroportul din Cluj, dupa un drum istovitor

- O adolescenta de 14 ani, din Prahova, a fost data disparuta de familie. Este pentru a doua oara in ultima luna cand parinții alerteaza Poliția, cu privire la dispariția fetei.Minora ar fi plecat voluntar de la domiciliu miercuri seara și nu a mai revenit.Mama fetei a alertat Poliția in cursul zilei…

- Exista un trend usor crescator in privinta COVID-19, dar nu este ingrijorator si nu a fost discutata in Guvern in niciun fel reintroducerea restrictiilor, afirma ministrul Sanatații, Alexandru Rafila.

- Prizonierii de razboi din Insula Șerpilor au fost eliberați in urma unui schimb facut intre Ucraina și Rusia. „Joi, din ordinul președintelui Zelenski, a avut loc primul schimb de prizonieri de razboi. Zece militari ai noștri au fost eliberați in schimbul a 10 ocupanți capturați”, a postat pe Telegram…

- De luni a inceput Recensamantul populației in Romania. Noutatea in acest an este posibilitatea autorecenzarii, adica persoanele cap de familie pot completa datele pe internet, pe platforma https://autorecenzare.insse.ro Dupa completarea chestionarelor, in decurs de maxim 7 zile acestea sunt validate,…

- Percheziții in Alba: Un cal evaluat la suma de 6.000 de lei, furat in urma cu trei ani, din județul Cluj, gasit de catre polițiști la un barbat din Blaj Percheziții in Alba: Un cal evaluat la suma de 6.000 de lei, furat in urma cu trei ani, din județul Cluj, gasit de catre polițiști la un barbat din…

- Politistii din Bistrița-Nasaud cauta o tanara de 13 ani care nu s-a mai intors de la școala. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acesteia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. Astazi, in jurul orei 18:30, polițiștii din…