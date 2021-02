Cluj-Napoca:Restaurante,cinematografe,instituţii de cultură se închid mâine Cluj-Napoca:Restaurante,cinematografe,institutii de cultura se inchid maine Foto: Adriana Tudose / RRA Restaurantele, cinematografele si institutiile de cultura se închid din nou în Cluj-Napoca, dupa numai 5 zile de functionare, în urma cresterii ratei de infectare, care a ajuns la 3,49 la mia de locuitori. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis ca masurile intra în vigoare începând de mâine în toate localitatile clujene în care incidenta COVID-19 este de peste 3 cazuri la 1.000 de locuitori.

