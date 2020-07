Stiri pe aceeasi tema

- Activitatile desfasurate in invatamantul preuniversitar si universitar se pot desfasura si online in situatia in care se instituie starea de urgenta sau cea de asediu, potrivit prevederilor constitutionale, conform unui proiect adoptat in sedinta de luni a plenului Senatului, in calitate de camera decizionala.…

- Inceperea in toamna a scolilor, daca vor incepe, este problema cea mai complicata de rezolvat in conditii de pandemie.Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații susține ca toate regulile care vor fi implementate trebuie sa țina cont de evaluari punctuale.…

- Condiții igienico-sanitare optime, masuri de distanțare sociala in clase, prin suplimentarea spațiilor in care au loc cursurile școlare, asigurarea transportului spre școala pentru toți copiii in condiții de siguranța sanitara și mai ales alocarea de fonduri necesare pentru ca dreptul tuturor copiilor…

- Ministrul Educatiei onica Anisie a declarat la Digi 24 ca sunt sanse mici ca scoala sa inceapa in regim normal din toamna. Anisie sustine ca situatia actuala nu permite ca toti elevii sa fie adusi in clase si precizeaza ca vor fi luate in calcul toate scenariile, inclusiv cel al invatamantului desfasurat…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, in 11 mai, Curtii Constitutionale, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, aceasta fiind facuta in temeiul dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutie si ale art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind…

