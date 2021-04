Stiri pe aceeasi tema

Datorita scaderii incidenței cazurilor de Covid-19 sub 3,5 la 1000 de locuitori in Municipiul Turda, nu se mai aplica restricții suplimentare in zilele de weekend, respectiv vineri, sambata și...

- Municipiul Arad scapa de restricțiile de weekend, dupa ce rata de infectare cu noul coronavirus a coborat la 3,5 la mia de locuitori, potrivit ziarului local AradOnline.Decizia a fost luata, luni, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta si a fost transmisa de Prefectura Arad.Orașul Arad a inceput…

- Rata de incidența COVID-19 a ajuns la 3,21 în Cluj-Napoca, ceea ce înseamna ca masurile în weekend se relaxeaza și salilor de fitness se redeschid. Când rata de infectare COVID-19 ajunge la sub 3,5 cazuri la mia…

- Luni, 26 aprilie, rata de infectare din Cluj-Napoca a scazut sub 3.5 la mie, ajungand la 3.21 infectari la mia de locuitori! Astfel, clujenii iși pot lua „La revedere” de la restricțiile parțiale impuse in weekend!Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj ar putea anunța in curand ridicarea…

- Unele restricții impuse din cauza pandemiei de COVID-19 se vor relaxa in Timișoara datorita scaderii ratei de infectare sub 3 la mia de locuitori, anunța Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta...

- CARAS-SEVERIN – Dupa analizarea situatiei de risc epidemiologic pe raza acestor comune, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Caras-Severin a luat aceasta hotarare in sedinta extraordinara de vineri, 16 aprilie! Restrictiile, mai dure pentru aceste doua comune, au fost impuse dupa informarea…

Datorita scaderii incidenței sub 7,5 la 1000 de locuitori in Municipiul Cluj-Napoca, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj a aprobat hotararea nr. 71 din 13 aprilie 2021 prin care se...

- Incepand de vineri, 2 aprilie, in trei localitați din Prahova se vor aplica restricții suplimentare de circulație pentru ca rata de incidența covid depașește 4 cazuri active la mia de locuitori.Este vorba de Paulești (rata de incidența este 5,21), Vadu Sapat (4,38) și Adunați (4,08).Decizia a fost…