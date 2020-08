Cluj-Napoca se luptă pentru un titlu de prestigiu Comisia Europeana va anunța caștigatorul concursului „Capitala europeana a inovarii 2020” in cadrul Zilelor europene ale cercetarii și inovarii. Care se vor desfașura in perioada 22-24 septembrie 2020. Ceea ce este cu adevarat interesant este faptul ca orașul Cluj-Napoca este calificat in finala competiției „Capitala europeana a inovarii 2020”. Și se lupta cu alte 11 orașe pentru acest titlu de prestigiu și pentru premiul de 1 milion de euro pus la bataie de Uniunea Europeana. Finanțat prin Orizont 2020, programul pentru cercetare și inovare al UE recunoaște meritele orașelor europene. Care dezvolta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu realizat de grupul de reflecție Markos Dragoumis Center for Liberal Studies (KEFiM) din Atena arata ca un grec oarecare muncește 178 de zile din cele 365 ale anului, adica aproape jumatate de an, pentru a-și plati impozitele și asigurarile sociale la stat, scrie Kathimerini.Și înca…

- Alaturi de Milano, Valencia, Viena și alte 8 orașe europene, Cluj-Napoca este in finala competiției pentru titlul de „ Capitala europeana a inovarii 2020” și ar putea caștiga 1 milion de euro. Finanțat prin Orizont 2020, programul pentru cercetare și inovare al UE, premiul recunoaște meritele orașelor…

- Finantat prin Orizont 2020, programul pentru cercetare si inovare al UE, premiul recunoaste meritele oraselor europene care dezvolta ecosisteme de inovare dinamice menite sa abordeze provocarile din viata publica si sa îmbunatateasca viata oamenilor. Finalistii…

- Deputatul PSD Violeta Raduț a criticat Guvernul Orban pentru proasta gestionare a crizei sanitare. Deputatul a aratat ca pana acum 12 țari au inclus Romania pe lista roșie, romanii care trebuie sa calatoreasca in aceste țari trebuind sa se supuna carantinei și sa plateasca din buzunare teste Covid.„Ungaria,…

- In prezent, pe lista țarilor spre care zborurile sunt inca suspendate se afla Belgia, Franța, Italia, Marea Britanie, Olanda, Spania, Turcia, SUA și Iran. "Trebuie sa spunem foarte clar ca prin HG 394 noi am menținut masura suspendarii zborurilor catre 12 state. Pe 11 iunie, Guvernul a hotarat sa permita…

- Romania menține masura suspendarii zborurilor catre noua state. Astfel, in prezent nu se poate zbura catre Belgia, Franța, Italia, Marea Britanie, Olanda, Spania, Turcia, SUA și Iran. Ministrul Transporturilor a explicat la Digi24 ca pana acum zborurile erau suspendate catre 12 state. Trei dintre acestea…

- Pandemia COVID-19 a afectat masiv întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din toata Uniunea Europeana, iar blocajul economic și carantinarea au dus la scaderi severe ale veniturilor, ceea ce a facut ca multe IMM-uri sa fie la limita supraviețuirii, arata un studiu realizat de secția de științe…

- eJobs: Aproape 1,3 mil. de romani s-au intors in tara in ultimele doua luni, din cauza pandemiei. Mulți iși cauta din nou locuri de munca in Europa Peste 20.000 de aplicari pentru joburile din afara tarii au fost inregistrate in luna mai, in condițiile in care, in ultimele doua luni, s-au intors in…