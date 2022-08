Stiri pe aceeasi tema

- O noua aeronava a fost alocata flotei din Cluj-Napoca. Aceasta va opera pe trei rute noi: Corfu, Torino si Napoli. Wizz Air ofera acum 43 de rute de pe Aeroportul International ”Avram Iancu” Cluj catre destinatii variate din Europa si nu numai. ”Cu a saptea aeronava alocata bazei si noile rute adaugate…

- Timp de doua zile, opt jurnaliști din Targu Mureș, Cluj Napoca, Iași alaturi de peste 10 refugiați ucraineni au luat parte la o inedita școala de vara dedicata subiectului delicat al efectelor razboiului din țara vecina. S-a discutat despre ajutorul acordat de Romania inca din primele momente, solidaritatea…

- In perioada 15 -18 septembrie, tinerii din Romania iși dau intalnire la Cluj-Napoca, in cadrul Summitului Tinerilor 7.0 | Radacini! Evenimentul definitoriu pentru mișcarea de tineret din Romania revine cu un concept cu totul special, intoarcerea la radacini. Anul acesta, prin toate activitațile Summitului,…

- Vloggerul Mircea Bravo (34 de ani) s-a casatorit joi, 16 iunie, la Cluj-Napoca, in cadrul unei ceremonii oficiate de primarul Emil Boc. Realizatorul de conținut ajuns celebru in Romania s-a casatorit cu Georgiana, aleasa inimii lui, o tanara originara din Bistrița-Nasaud. ”Ea e din județul Bistrița-Nasaud.…

- Festivalul Internațional de Film Transilvania TIFF are loc intre 17 și 26 iunie,la Cluj-Napoca, oraș inclus in rețeaua Creative Cities a Unesco. Cea de-a 21-a ediție TIFF inseamna : proiecții in aer liber in 5 spații din oraș: Piața Unirii, Muzeul de Arta, Curtea UBB, Iulius Park și Parc Poligon (Florești),…

- Ministerul Sanatații anunța ca a fost diagnosticat un nou caz de variola maimuței in Romania. Este vorba despre un barbat de 32 de ani. Barbatul s-a prezentat la o clinica medicala din București saptamana trecuta iar investigațiile de laborator au confirmat astazi ca pacientul este infectat cu variola…

- Naționala de fotbal a Romaniei intalnește, marți seara, in deplasare, la Zenica, formația Bosniei-Herțegovina, in cel de-al doilea meci din grupa C a diviziei secunde a Ligii Națiunilor. Partida va incepe la ora 21.45. In prima etapa, Romania a pierdut, vineri seara, in deplasare, cu 2-0, in fața Muntenegrului,…