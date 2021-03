Stiri pe aceeasi tema

- Lumea se întreaba de ce nu intra Cluj-Napoca în carantina. Emil Boc a spus ca el nu privește în „gradina celuilalt” și îl intereseaza ce se întâmpla la Cluj. Municipiul de pe Someș a ajuns…

- Noile restricții se aplica în 28 de localitați din Cluj. În special în weekend, circulația noaptea se va permite doar pâna la ora 20:00, iar magazinele se închid la 18:00. În localitațile…

- In ciuda creșterii ratei de infectare in ultimele 24 de ore, atat la nivelul municipiului Cluj-Napoca, cat și la nivel județean, prefectul județului Cluj, Szilard Tasnadi, susține ca nu se pune problema de carantina in momentul de fața:„Nu cunosc masurile adoptate in alte localitați, noi ne…

- Clujul iar a înregistrat un numar mare de cazuri COVID-19, mai exact 397 de cazuri. Rata de infectare cu COVID-19 a ajuns la 5,05 la mia de locuitori. De asemenea, municipiul Cluj-Napoca se afla într-o situație critica, rata de incidența…

- Rata de infectare în municipiul Cluj-Napoca este de 4,38 cazuri de COVID-19 la 1.000 de locuitori, ramânând în continuare în scenariul roșu. Incidența a crescut, dar puțin, de la ultima raportare, în care s-a anunțat rata de infectare…

- Restaurantele din Cluj-Napoca vor ramâne în continuare închise, deoarece rata de infectare se menține în continuare peste 3 la mia de locuitori. Cea mai mare rata de infectare este în Dabâca, acolo unde se înregistreaza 5,44…

- Cluj-Napoca se menține la o rata de infectare de 4 cazuri la mia de locuitori, dar pe județ rata de infectare este de 3,07 cazuri la mia de locuitori. Cateva localitați din județul Cluj au zero rata de infectare.1 CLUJ-NAPOCA 4,102 DEJ 1,713 GHERLA 1,464 TURDA 1,455 CAMPIA TURZII 0.656 HUEDIN 2,597…

- Rata de infectare la nivelul județului Cluj este de 3,93, cele mai mari probleme fiind în localitațile Sic (9,16), respectiv Borșa (11,84). Cluj-Napoca are o rata a incidenței de 5,03, în timp ce în Dej, Turda și Câmpia Turzii este sub 3.00.…