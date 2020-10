Cluj-Napoca intră în scenariul roșu: Școlile trec la cursuri exclusiv online Rata de infectare din municipiul Cluj-Napoca a ajuns la 3 la mia de locuitori, motiv pentru care Consiliul Județean pentru Situații de Urgența Cluj a decis sa adopte o serie de masuri restrictive. Pe modelul Capitalei, restaurantele, cafenelele și cinematografele din Cluj-Napoca se inchid, iar maștile devin obligatorii in toate spațiile publice. De asemenea, s-a luat decizia ca școlile sa treaca la scenariul de invațamant in care cursurile se desfașoara exclusive online. Restricțiile sunt valabile și pentru comuna Floresti și comuna Tritenii de Jos. Masurile urmeaza sa intre in vigoare pe 22 octombrie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

