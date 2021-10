Cluj-Napoca intră în carantină de noapte Cluj-Napoca intra, incepand de joi, 7 octombrie, in carantina de noapte și in timpul saptamanii, dupa ce rata de infectare a ajuns la 8,5 cazuri la mia de locuitori, informeaza Mediafax . Incepand de joi se interzice circulația persoanelor in afara locuinței in intervalul orar 20:00 – 5:00, cu exceptia persoanelor vaccinate sau care au trecut prin boala. De asemenea, magazinele se inchid la ora 22:00, ora dupa care pot livra la domiciliu. Cei care nu sunt vaccinați vor avea nevoie de declarație pe propria raspundere, in cazul in care se deplaseaza in afara locuintei din motive justificate, precum… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

