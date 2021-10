Stiri pe aceeasi tema

- Cluj-Napoca intra, incepand de joi, oficial in carantina de noapte și in timpul saptamanii, dupa ce rata de infectare a ajuns la 8,50. Dupa ce orașul Cluj-Napoca a ajuns la o rata de infectare de 8,50 la mie, incepand de joi se interzice circulația persoanelor in afara locuinței in intervalul orar 20.00…

- Cluj-Napoca intra, incepand de joi, oficial in carantina de noapte și in timpul saptamanii, dupa ce rata de infectare a ajuns la 8,50. Dupa ce orașul Cluj-Napoca a ajuns la o rata de infectare de 8,50 la mie, incepand de joi se interzice circulația persoanelor in afara locuinței in intervalul orar…

- Rata de incidența a cazurilor COVID-19 a ajuns marți la 8,16 în Cluj-Napoca, masura carantinei de noapte în timpul saptamânii fiind aplicata când rata trece de 7,5. Prefectul Tasnádi Szilárd a declarat ca daca rata…

- Conform celor declarate de Prefectul Clujului, Tasnadi Szilard, miercuri se va hotari cu privire la instituirea masurii carantinei de noapte in fiecare zi a saptamanii, daca rata de incidența se... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj ar putea impune pentru Cluj-Napoca restricții valabile pe toata perioada saptamanii. Rata de incidența a depașit, luni, 7.50/mia de locuitori. Luni, in Cluj-Napoca, rata de incidența este de 7.90/1.000 locuitori. Asta inseamna ca municipiul se califica…

- Rata de incidența a cazurilor COVID-19 a ajuns luni la 7,90 în Cluj-Napoca, masura carantinei de noapte în timpul saptamânii fiind aplicata când rata trece de 7,5. Prefectul Tasnádi Szilárd a declarat…

- Cluj-Napoca trece, vineri, cel mai probabil, in scenariul 4. Rata de incidența a infectarilor cu COVID-19 este pe o continua panta ascendenta, dupa UNTOLD. In mai puțin de o luna de la finalul festivalului, rata de incidența a crescut de la sub 2/1.000 de locuitori la peste 6/1.000 de locuitori. Tot…

- Bechet este primul oras din tara unde este impusa carantina de noapte din cauza numarului mare de infectari cu coronavirus.Rata de incidenta a depasit 7,5 cazuri la mia de locuitori. Si alte restrictii sunt in vigoare.