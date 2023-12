Stiri pe aceeasi tema

- Primele patru grupe ale Champions League au ajuns la final și se cunosc toate cele opt echipe calificate in optimile competiției. Dupa Sevilla, Manchester United parasește și ea cupele europene in acest sezon.

- Pe data de 1 Decembrie, la BTarena din Cluj-Napoca a avut loc spectacolul Tradițional 2, susținut de mult indragita cantareața din Campia Turzii, Andra. Spectacolul a fost unul plin de emoții și de muzica folclorica, mai ales ca a avut loc de Ziua Naționala a Romaniei, iar prin acest concert s-a celebrat…

- Topul celor mai scumpe orașe in care poți locui este condus de Zurich și de Singapore, aflate la egalitate. Sunt urmate de New York, Hong Kong și Geneva, potrivit CNN. Conform indicelui anual al costului vieții la nivel mondial publicat de Economist Intelligence Unit (EIU), costul mediu al vieții a…

- Primele targuri de Craciun din acest an se deschid la Craiova și Sibiu in seara aceasta, 17 noiembrie 2023. Vizitatorii sunt așteptați in numar cat mai mare, pentru a participa la aprinderea luminilor, cu ocazia sarbatorilor de iarna. Targul de Craciun din Craiova este deschis in perioada 17 noiembrie…

- Claudiu Birsan Daca Hafez este de departe cel mai cunoscut și iubit poet persan in Iran, in Occident cea mai mare notorietate dintre poeții persani o are Omar Khayyam. Omar Khayyam (1048 – 1131) a fost inainte de toate un matematician, astronom, filosof persan, dar notorietatea i-au adus-o, fara indoiala,…

- Palestinienii din Gaza „nu pot plati pretul barbariei Hamas”, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a anunțat ca Europa va deschide un coridor aerian umanitar catre Fasia Gaza, relateaza AFP. „Palestinienii din Gaza au nevoie de ajutor umanitar”, asa ca „deschidem un…

- Cluj-Napoca se afla in top 10 orașe „business friendly” intr-un clasament european in 2023, insa a fost „detronat” de capitala Estoniei la categoria „smart city”, unde se afla pe primul loc mai mulți ani la rand.

- Caz unic in Europa, Franta incepe luni, 2 octombrie, sa vaccineze ratele pentru a le proteja de gripa aviara, in speranta ca va evita o noua explozie a acestei infectii virale care a condus la eutanasierea a zeci de milioane de pasari in ultimii ani, informeaza agenția France Presse, preluata de Agerpres.Sectorul…