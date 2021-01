Stiri pe aceeasi tema

- Cluj-Napoca, Florești, Gherla, Huedin, Apahida, Feleacu, Baciu, dar și in alte 14 localitați, numarul cazurilor COVID este ridicat și nu se vor relaxa interdicțiile. Incidența este mai mare de 3 cazuri la mia de locuitori și totul ramane inchis ca și pana acum.1. CLUJ-NAPOCA 4,562. GHERLA 3,533.…

- În orașele din județ, Cluj-Napoca, Dej, Câmpia Turzii, Gherla, Turda și Huedin, campania de informare pentru vaccinarea anti-COVID-19 începe astazi, prin distribuirea a mii de afișe în unitațile medicale, dar nu numai. …

- Cluj-Napoca are o rata de infectare cu COVID-19 de 5,84 cazuri la mia de locuitori. Comunele din jurul Clujului nu stau nici ele mai bine, pentru ca foarte mulți oameni vin și lucreaza in oraș.Rata incidenței cumulate a cazurilor COVID-19 la 1000 de locuitori pe UAT-uri din județul Cluj, la data de…

- Rata de infectare la mia de locuitori scade in Cluj, pe fondul masurilor luate. In marile orașe rata de infectare la mia de locuitori scade:1 CLUJ-NAPOCA 5,712 DEJ 3,113 GHERLA 4,524 TURDA 4,315 CAMPIA TURZII 3,306 HUEDIN 3,117 AGHIRESU 2,43Cu toate acestea, in comunele din jurul Clujului rata de…

- Meteorologii de la ANM au emis un avertisment de tip cod galben de ceața pentru județul Cluj.Avertismentul este valabil vineri dimineața, in intervalul orar 10.00 - 13.00.Conform ANM, sunt vizate localitațile Cluj-Napoca, Turda, Campia Turzii, Gherla, Baciu, Apahida, Florești, Viișoara, Mihai Viteazu,…

- Cele mai mari comune din jurul municipiului Cluj-Napoca: Florești, Apahida, Feleacu, Baciu, Gilau și Chinteni inregistreaza o rata ridicata de infectare cu COVID-19. Din fericire, inca niciuna nu este in carantina.Feleacu 8,02 cazuri / mia de locuitoriCojocna 2,56 / mia de locuitoriCiurila 3,18 / mia…

- Elevii cu domiciliul in Cluj-Napoca și in comunele Apahida, Baciu, Chinteni, Ciurila, Feleacu și Florești, aflate, in prezent, in scenariul roșu, pot folosi abonamentele gratuite de transport și in aceasta perioad

- Clujul are 14 localitați unde s-a depașit incidența de 1,5 cazuri la mia de locuitori, iar in acest zone au fost impuse masuri de inchidere a localurilor și a evenimentelor publice. Masura intra in vigoare de luni, 12 octombrie, timp de 10 zile, iar apoi situația va fi analizata.Comitetul Județean pentru…