Cluj-Napoca, din nou în scenariul roșu. Restaurantele se se închid din nou, iar spectacolele programate sunt anuate Restaurantele și teatrele se inchid din nou, iar spectacolele care trebuiau sa aiba loc sunt anulate, din cauza incidenței cazurilor de COVID-19. Practic, Cluj-Napoca s-a bucurat de doar patru zile de libertate. Masura se aplica incepand cu data de 14 februarie și este valabila pentru urmatoarele 14 zile. Rata de infectare a sarit din nou

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

