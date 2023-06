Cluj Napoca conduce topul exploziei prețurilor chiriilor: Apartamentele cu trei camere, la preț de cocaină Chiriile in marile orașe din țara au continuat sa creasca in luna mai, iar chiria medie pentru o garsoniera a variat intre 220 și 300 de euro. Potrivit imobiliare.ro, in București, așteptarile proprietarilor ajung la 300 de euro pe luna pentru o garsoniera, la 460 de euro pe luna pentru un apartament cu doua camere și la 640 de euro pe luna pentru o locuința cu tricamerala. Cea mai semnificativa evoluție anuala a prețurilor apartamentelor de inchiriat s-au inregistrat in categoria apartamentelor cu doua camere (+10,5%). CITESTE SI Proiect PNL: Indemnizație lunara egala cu salariul minim… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SIPNL: Indemnizație lunara egala cu salariul minim…

