Stiri pe aceeasi tema

- Clujenii care doresc sa se implice in campania de ajutorare organizata pentru a sprijini locuitorii din zonele afectate de cutremur in Turcia pot dona bunuri in patru locații din municipiul Cluj-Napoca.

- Centrul de Transfuzie Sanguina face un apel de donare de sange catre clujeni, pentru victimele cutremurului din Turcia. Multe persoane au murit in urma catastrofei, insa supraviețuitorii raniți au nevoie de ajutor acum.Centrul de Transfuzie Sanguina din Cluj-Napoca indeamna oamenii sa mearga sa doneze…

- Peste 6.200 de oameni au murit iar in jur de 27.400 sunt raniți, in Turcia și Siria, in urma celor doua cutremure devastatoare produse luni, la distanța de 9 ore unul de altul, in regiuni relativ apropiate. De asemenea, mai mult de 8.000 de persoane au fost trase pana acum dintre daramaturi in Turcia…

- Papa Francisc s-a declarat luni ''profund intristat'' de pierderile de vieti omenesti in urma celor doua seisme violente produse in sud-estul Turciei si care au afectat si Siria, soldandu-se cu peste 1.500 de morti, relateaza AFP.

- Vibratiile puternicelor seisme care au lovit sudul Turciei si tara vecina Siria, provocand moartea a peste 1.000 de persoane in ambele tari, au fost resimtite pana in Groenlanda, a anuntat luni Institutul geologic danez, potrivit AFP.

- Vicepremierul Nicu Popescu a venit cu un mesaj pe Twitter unde a transmis condoleanțe familiilor victimelor din Turcia și Siria, dupa ce s-a produs un cutremur dezastruos. „Ne exprimam speranța pentru recuperarea cat mai grabnica a raniților”, a scris Popescu.

- O studenta din Cluj-Napoca a tras un semnal de alarma! Escrocii incearca sa-i pacaleasca pe clujeni sa doneze pentru o cauza falsa, folosindu-se de povestea tragica a unei mamici bolnave de cancer.Schema inventata de escroci e una extrem de simpla. Cand a cautat imaginea pe Google cu persoana despre…

- Ea este Nina, mama noastra draga. La varsta de 53 de ani se lupta cu o boala nemiloasa. Cerem ajutorul tuturor oamenilor cu suflet. Orice donatie conteaza.Tratamentele si operatia din Turcia sunt foarte costisitoare, peste puterea noastra!, au transmis reprezentanții familiei. Donatiile se pot face…