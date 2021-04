Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Oradea, Ilie Bolojan, i-a propus premierului Florin Cițu ca localitațile cu grad mare de vaccinare, de peste 50-60%, sa se redeschida mai repede, aceasta fiind o modalitate de a accelera campania de vaccinare. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a spus, dupa intalnirea…

- Cluj-Napoca: Centrul de vaccinare direct din mașina de la Sala Sporturilor „Horia Demian” este operațional! 60 de persoane s-au vaccinat deja in prima ora! Felicitari clujenilor pentru implicare! Centrul de

- Miercuri, 21 aprilie 2021, Secretarul de stat in Ministerul Educației, Radu Szekely, va participa la un eveniment organizat de catre Inspectoratul Școlar Județean Cluj, in cadrul Campaniei naționale de informare “Vaccinare și Testare pentru invațare!”, alaturi de reprezentanți ai autoritaților publice…

- Primarul Emil Boc a anunțat ca, în cursul saptamânii trecute, municipalitatea a pregatit toata infrastructura necesara pentru câte doua noi fluxuri operaționale în centrele de vaccinare active administrate de Primarie, acestea fiind deschise…

- In județul Cluj au mai devenit operaționale 13 fluxuri pentru imunizarea cu vaccinul produs de compania Pfizer/BioNTech, dupa cum urmeaza: In municipiul Cluj-Napoca: Centrul de vaccinare Școala Gimnaziala „Ion Creanga”, Str. Peana nr. 2-4 – 2 fluxuri;In municipiul Dej:Centrul de vaccinare – Centrul…

- Luni, 15 martie, începând cu ora 9.00, a fost lansata secțiunea „lista de așteptare” în platforma de vaccinare anti-COVID, destinata populației generale, în cadrul etapei a treia din campania de imunizare. …

- 11.200 de doze de vaccin Moderna au ajuns vineri, 12 martie, la Cluj-Napoca. In județul Cluj sunt deschise 11 centre de vaccinare cu Moderna, respectiv: Cluj-Napoca, Dej, Turda, Gherla și Campia... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, a postat, luni, o poza de la primirea serului de vaccinare, spunand ca este „totul Ok”. „Azi m-am vaccinat cu vaccinul AstraZeneca. Totul Ok. Recomand tututor sa se vaccineze. Nimeni nu este in siguranța pana cand toți vom fi in siguranța! Maratonul continua, in final…