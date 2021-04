Cluj-Napoca a trecut de pragul de 8 cazuri la mia de locuitori

Stiri pe aceeasi tema

- Pitestiul a depasit miercuri pragul incidentei de patru cazuri COVID-19 la mia de locuitori. municipiul nu intra insa automat sub noile restrictii. Prefectul convoaca vineri CJSU pentru stabilirea urmatorului eventual nivel de masuri.

- La aceasta ora este o ședința de urgența la Ministerul Sanatații, dupa ce Capitala a depașit pragul critic de 6 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori. Este cea mai mare rata de infectare atinsa in...

- In ultimele 24 de ore aici au fost confirmate 295 de noi infectari, cele mai multe dupa București, Ilfov și Timiș. Rata medie de infectare a crescut pana la 4,02 cazuri la 1.000 de locuitori. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Rata de infectare cu COVID-19 în Cluj-Napoca este de 4,67 de cazuri de COVID-19 la 1.000 de locuitori, potrivit datelor înregistrate în ultimele 14 zile. Masura carantinarii se aplica, în general, la unitațile administrativ-teritoriale…

- Aproape jumatate din țara inregistreaza creșteri de cazuri de covid. Unele unitați medicale apeleaza din nou la transferul pacienților in stare grava catre spitale in care mai sunt locuri. La Cluj, situația devine critica. Secțiile de Terapie Intensiva, COVID-19, din Cluj-Napoca sunt aproape pline.…

- Trei sectoare ale Capitalei sunt colorate in rosu, dupa ce pragul de trei infectari la mia de locuitori a fost depasit, conform datelor publicate de Guvern in premiera , informeaza G4media . Sectorul 1 are cea mai mare rata de incidența COVID-19 din București, de 3,98 la mie in ultimele 14 zile. Pe…

- Mai putine cazuri de coronavirus azi – 1.634 – dintr-un numar mic de teste prelucrate – putin peste 10.000, in ultimele 24 de ore. Au fost anuntate si mai putine decese – 47 – iar numarul pacientilor internati la terapie intensiva a crescut la 972. In Timiș s-au inregistrat 177 cazuri noi de coronavirus…

- Cluj-Napoca se menține la o rata de infectare de 4 cazuri la mia de locuitori, dar pe județ rata de infectare este de 3,07 cazuri la mia de locuitori. Cateva localitați din județul Cluj au zero rata de infectare.1 CLUJ-NAPOCA 4,102 DEJ 1,713 GHERLA 1,464 TURDA 1,455 CAMPIA TURZII 0.656 HUEDIN 2,597…