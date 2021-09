Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de cazuri continua sa creasca in județul Cluj, iar acest lucru este dovedit de rata de infectare care continua sa creasca de la o zi la alta. La nivelul județului Cluj, rata de incidența a ajuns la 1.14 la mia de locuitori. Care este situația in localitațile din Cluj?In municipiul Cluj-napoca,…

- Comuna Rachiteni a depașit incidența de 4 la mia de locuitori (4,56). RI1K14_29082021 In aceasta situație, prin ordinul prefectului, s-a intrunit Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Iași intr-o ședința extraordinara și conform legislației in vigoare și s-a hotarat ca in Rachiteni se vor aplica…

- De azi au intrat in vigoare mai multe restricții in localitatea Margau din județul Cluj, unde rata de incidența a cazurilor de COVID a depașit 12 la mie iar cea cumulata la 14 zile a trecut de 7,5 la mie.

- In localitatea Margau, din județul Cluj, s-a ajuns la o incidența de 5,58 la mia de locuitori. Pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 24.08.2021, se impun restricții.Localitatea are o populație de 1614 persoane, dintre care 9 au fost diagnosticate cu COVID-19.a) organizarea și desfașurarea…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat ca profesorii neimunizati care nu se testeaza regulat, la un interval de 72 de ore, nu vor mai putea preda fizic în scoala si ca vor trebui „sa se odihneasca putin” în cazul în care incidenta cazurilor…

- La Constanta, incidenta la nivel de judet si municipiu, este in crestere. Potrivit Prefecturii Constanta, incidenta in municipiul Constanta pentru ultimele 14 zile, este de 0,11 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ieri cand a fost 0,09.La nivelul judetului Constanta, incidenta este de 0,08,…

La nivel mondial, duminica, 18 iulie 2021,numarul cazurilor de COVID-19 a depașit pragul de 190 de milioane

- Brazilia, a doua tara cea mai indoliata de COVID-19 dupa Statelor Unite, a depasit sambata pragul de 500.000 de morti, a anuntat ministrul sanatatii, Marcelo Queiroga, citat de AFP. "500.000 de vieti pierdute din cauza pandemiei care afecteaza Brazilia si lumea intrega", a scris pe Twitter…