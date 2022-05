Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 23 mai, in jurul orei 13:05, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata prin apel 112, despre faptul ca la data de 21 mai, in jurul orei 12:00, MOLNAR BEATA in varsta de 30 de ani, din municipiul Targu Mureș ar fi plecat de la locuința ei din Cluj-Napoca, in prezența prietenului ei,…

- Politia desfasoara activitati de cautare si identificare unui minor in varsta de 16 ani din municipiul Radauți, Adrian Ilica, care a plecat la școala la data de 2 mai 2022 și nu s-a mai intors la domiciliu. Minorul are urmatoarele semnalmente: inalțime 180 cm, 70kg, atletic, ochi caprui, parul șaten…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Panciu cauta un minor, in varsta de 12 ani, care in data de 4 mai a.c., in jurul orei 13.00, a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Ultima data, acesta a fost vazut de mama lui in jurul orei 11.00 la școala, fiind elev in clasa […] Articolul UPDATE!…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Panciu cauta un minor, in varsta de 12 ani, care in data de 4 mai a.c., in jurul orei 13.00, a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Ultima data, acesta a fost vazut de mama lui in jurul orei 11.00 la școala, fiind elev in clasa […] Articolul Copil…

- Polițiștii clujeni apeleaza la ajutorul cetațenilor pentru a gasi un barbat de 57 de ani care a disparut in dimineața de 20 aprilie de la o locuința din municipiul Cluj-Napoca și nu a mai revenit. BUDAI STEFAN, in varsta de 57 de ani, din municipiul Mediaș, județul Sibiu a plecat voluntar de la…

- In data de 10 aprilie 2022, in jurul orei 19:40, la sediul Poliției Municipiului Hunedoara s-a prezentat o femeie care a sesizat faptul ca, la data de 08 aprilie a.c., in jurul orei 08:00, soțul sau, CEUCA GHEORGHE, in varsta de 59 ani (foto), a fost externat din Spitalul de Psihiatrie Zam, insa…

- La data de 07 martie a.c., in jurul orei 13:30, Poliția Municipiului Vulcan a fost sesizata de o femei din localitate cu privire la faptul ca, in data de 16 februarie 2022, in jurul orei 09:00, soțul ei, MIHAILESCU GHEORGHE, de 86 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul din municipiul Vulcan…