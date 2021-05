Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 15:40, in localitatea clujeana Copaceni. Din primele informații, un microbuz s-a rasturnat pe E60. In urma apelului la 112, la fața locului intervin de urgența pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU)…

- CARAS-SEVERIN – Salvatorii caraseni au intervenit, inca de dimineata, la cateva accidente rutiere. Unul dintre ele, in care au fost implicate doua autoturisme in care se aflau trei persoane, a avut loc in jurul orei 9.00, pe DN 58, la intrarea in municipiul Caransebeș, unul dintre vehicule rasturnandu-se…

- DSP Cluj a dat publicitații rata incidenței pentru orașele din județul Cluj, iar cel mai rau sta Campia Turzii. Rata incidenței pe marile orașe:Cluj-Napoca - 5.49 / 1000 de locuitoriDej - 5.59Gherla - 4.17Turda - 4.97Campia Turzii - 9.16Huedin - 4.59Conform datelor, in Cluj-Napoca sunt acum 1852…

- Un accident de circulație, provocat de un șofer aflat sub influența bauturilor alcoolice, a avut loc astazi in localitatea clujeana Copaceni. Din primele informații, un conducator auto in varsta de 31 de ani, din municipiul Turda, care se deplasa pe DN1 E 60, dinspre Cluj-Napoca inspre Turda, a pierdut…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Cluj organizeaza, in perioada 15-25 martie 2021, ”Caravana Meseriilor”, pentru promovarea invațamantului profesional și dual in randul elevilor claselor a VIII-a. Activitațile din cadrul evenimentului se vor desfașura online, pe zone ale județului Cluj: -Școli din…

- La data de 9 martie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Cluj au organizat o acțiune cu efective marite cu scopul reducerii riscului rutier in randul participanților la trafic și combaterea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un accident rutier s-a produs, duminica dupa-masa, in jurul orei 16:00, in localitatea clujeana Florești. Autovehiculul condus de un barbat in varsta de 56 de ani, din Cluj-Napoca, din direcția localitații Gilau a intrat in coliziune fața-spate cu autoturismul care il preceda, la volanul caruia se afla…

- O femeie de 29 de ani din municipiul Cluj Napoca, a condus autoturismul pe DN 17 comuna Poiana Stampei, din directia Bistrița catre Vatra Dornei, iar cand a ajuns intr-o curba periculoasa la dreapta, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare si s-a rasturnat in afara partii carosabile. Femeia…