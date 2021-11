Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 08 noiembrie 2021, reluarea cursurilor cu prezența fizica se realizeaza pentru toate unitațile de invațamant preuniversitar Post-ul DAMBOVIȚA: Majoritatea școlilor reiau cursurile fizic. Lista școlilor in care cursurile se reiau in format online. apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Incepand de luni, elevii se intorc inapoi pe bancile școlii, dupa o vacanța de aproximativ doua saptamani. In urma cu scurt timp, Inspectoratul Școlar al Municipiului București a actualizat lista școlilor și gradinițelor care incep cursurile in format fizic. Principala regula care permite invațamantul…

- Conform Inspectoratului Școlar Cluj, pana in 5 noiembrie 2021, 71% dintre profesori, mai exact 6.134 de persoane, sunt vaccinați impotriva COVID-19. Acest lucru inseamna ca un procent de 3.04% dintre profesori s-au imunizat in perioada 25 octombrie - 5 noiembrie 2021.De asemenea, 69.90% din personalul…

- Luni, 8 noiembrie, elevii Colegiului Național „Al. I. Cuza‟ și cei de la Școala Gimnaziala „Duiliu Zamfirescu‟ din Focșani vor reveni fizic la școala. Decizia a fost luata la nivelul conducerii unitaților de invațamant, in urma ședințelor Consiliului de Administrație, in cadrul carora s-a stabilt faptul…

- Noua școli și gradinițe din Timiș funcționeaza doar online in perioada urmatoare, conform ultimei decizii a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Timiș. Peste 100 de unitați de invațamant vor funcționa in scenariul 2, adica vor avea activitate online doar la unele clase. La 64 de școli și…

- Clase din 16 scoli si gradinite intra in regim de cursuri online din cauza unor cazuri de COVID-19, a anuntat Prefectura Capitalei, dupa o sedinta a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta.

- In 60 de unitați de invațamant din județul Cluj cel puțin o clasa/grupa iși desfașoara activitatea online. In 147 de clase elevii invața online, fiind suspendate cursurile fața in fața dupa ce au... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In 60 de unitați de invațamant din județul Cluj cel puțin o clasa/grupa iși desfașoara activitatea online. In 147 de clase elevii invața online, fiind suspendate cursurile fața in fața dupa ce au... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!