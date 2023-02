Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Timis in parteneriat cu CNAIR vor implementa un proiect de 22 de milioane de euro pentru realizarea unui drum de conectivitate de 7 km intre aeroportul din Timisoara si Autostrada A1, scrie Ziarul Financiar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Consiliul Judetean Satu Mare a demarat o investitie de peste 48 mil. lei, bani asigurati din fonduri europene, alocari de la bugetul de stat si din bugetul judetului Satu Mare, pentru dezvoltarea infrastructurii aeroportului satmarean, prin imbunatatirea conditiilor de siguranta, scrie ZF. Fii…

- Consultare publica pentru realizarea unei parcari subterane in zona Pieței Prundu! Municipalitatea piteșteana aduce la cunoștința publicului intenția de realizare a investiției „Construire parcare subterana Piața Prundu” pe terenul in suprafața de 4048,00 mp situat in municipiul Pitești, strada Aleea…

- Ilie Bolojan a prezentat, miercuri, intr-o conferinta de presa, proiectul de buget pe acest an, propunerea fiind in valoare de peste 1,3 miliarde lei. ”Cea mai importanta investitie, in valoare de 10,7 miliarde lei, pe care o derulam alaturi de Primaria Oradea si Primaria Arad este drumul expres Arad-…

- 100 de lei lunar investiti la BVB din 1998 incoace inseamna astazi 252.300 lei. „Economiile la saltea“ au adus 30.000 de lei iar depozitele bancare circa 60.000 de lei. Un roman care a investit 100 de lei lunar in actiuni din structura indicelui principal BET al Bursei de Valori Bucuresti din decembrie…

- In cadrul ședinței din 28 decembrie 2022, Consiliul Local Campina a aprobat indicatorii tehnico economici pentru trei investiții care vor fi realizate anul viitor, doua finanțate prin Programul "Anghel Saligny" (modernizarea strazilor Voila și Orizontului) și una finanțata de la bugetul local (realizarea…

- Un camin pentru ingrijirea persoanelor varstnice va fi amenajat de Primaria Cluj-Napoca pe locul fostei școli de pe Calea Baciului. Contractul are o valoare de peste 29 de milioane de lei, banii provenind din bugetul local.

- Peste 7.6 milioane de lei este valoarea totala a contractului (5.4 milioane de lei fiind de la Uniunea Europeana) prin care Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” din Cluj-Napoca va continua ridicarea standardelor de securitate in ceea ce privește controlul pasagerilor și al bagajelor. ”Obiectivul…