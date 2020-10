Cluj: Incidență record a infectărilor COVID, între 5 și 6 la mia de locuitori Incidența infecției cu coronavirus a crescut, sambata, in Cluj-Napoca la peste cinci cazuri la mie, un record; in Dej și Gherla incidența era peste 6. In Florești, cea mai mare comuna din țara, incidența era, sambata, de 5,05 cazuri la mie, relateaza Actual de Cluj. Un numar de 26 de unitați administrativ-teritoriale din totalul de […] The post Cluj: Incidența record a infectarilor COVID, intre 5 și 6 la mia de locuitori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

