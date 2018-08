Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii Untold au declarat, joi seara, pe stadionul Cluj Arena, unde a avut loc ceremonia de deschidere, ca scena principala este de doua ori mai mare decât cea de anul trecut, având o înaltime de peste 30 de metri. „Am pregatit un spectacol de lasere si focuri…

- Focuri de artificii si un spectacol de lasere, dar si un filmulet proiectat pe cele doua ecrane ale scenei principale au facut parte din ceremonia de deschidere a festivalului Untold care a inceput joi la Cluj-Napoca, transmite corespodentul MEDIAFAX.

- Spunem „prezent” distracției și la festivalul Untold și vom fi alaturi de petrecareți cu surprize pline de energie și culoare. Daca îți curge muzica prin vene și sportul este una dintre pasiunile tale, atunci te invitam sa ni te alaturi în zona special amenajata, „Surf…

- In acest weekend, mii de oameni sunt asteptati la Targul de Fete de pe Muntele Gaina, cea mai mare si mai cunoscuta sarbatoare populara din Romania. Spectacole folclorice cu nume mari ale muzicii populare romanesti, concerte de muzica folk si muzica usoara, focuri de artificii si petreceri in aer liber…

- Mihai Mitoșeru s-a imbolnavit l-a stomac din cauza stresului și a nervilor. Acesta a postat un mesaj pe contul de socializare in care le explica tuturor ce s-a intamplat cu el in ultima perioada. Totul a pornit de la Deschiderea unei sali de fitness in apropierea apartamentului sau, situat la etajul…

- Sore va canta in deschiderea concertului lui Smiley pe 2 iunie. Artista va intra pe scena la ora 20:00, iar apoi Domnu’ Smiley va acapara scena intr-un show grandios, de la vals la dans, in aproape trei ore neintrerupte. Ecrane uriașe vor face din show o experiența 360, cu emotie, culoare și dinamism.…

- Peste 50 de mii de oameni s-au adunat ieri in Piata Marii Adunarii Nationale, pentru a se distra la concertul de exceptie organizat de Partidul Democrat cu ocazia Zilei Europei si Zilei Victoriei.

- Peste 50 de mii de oameni s-au adunat ieri in Piata Marii Adunarii Nationale, pentru a se distra la concertul de exceptie organizat de Partidul Democrat cu ocazia Zilei Europei si Zilei Victoriei.