Un focar de COVID-19 a fost confirmat in localitatea Aghiresu, la o fabrica, unde s-au inregistrat 24 de cazuri pozitive. "Avem un focar activ in acest moment in comuna Aghiresu, cu 24 cazuri pozitive provenind de la o fabrica de pe raza comunei. Din totalul de 75 angajati testati, 24 sunt pozitivi, din care 21 au domiciliul pe raza UAT Aghiresu. S-a luat masura suspendarii activitatii unitatii pentru o perioada de 14 zile si a dezinfectarii corespunzatoare a spatiilor de lucru. Cei 24 pozitivi vor fi transportati la spitalele COVID din Cluj-Napoca pentru evaluarea medicala, acestia fiind in prezent…