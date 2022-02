Stiri pe aceeasi tema

- Politiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Apahida au fost sesizați cu privire la faptul ca, la data de 16 februarie in jurul orei 19.40, FABIAN VALERIA, in varsta de 77 de ani, din comuna Apahida, sat Sannicoara, județul Cluj, a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai intors. SEMNALMENTE…

- Ieri, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Apahida au reținut pentru o perioada de 24 de ore doi barbați, cu varste de 19 și 26 de ani, ambii din comuna Apahida, pentru savarșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere și distrugere.„In fapt, la data de 17 decembrie 2021,…

- O femeie de 64 de ani a disparut din Florești in 3 ianuarie, in jurul orei 23.16.GUȚU LUCIA-DORINA, in varsta de 64 de ani a plecat de la locuința sa din comuna Florești, județul Cluj și nu a mai revenit.SEMNALMENTE – inalțime aproximativa 1.70 m, 55 de kilograme, par brunet, de lungime medie, ochi…

- Fetița in varsta de 12 ani, disparuta de la domiciliul sau din Reteag, a fost gasita in județul Cluj. Polițiștii au incredințat-o deja mamei. Va reamintim, copila din Reteag a disparut in 27 decembrie, insa mama ei a alertat polițiștii abia in 30 decembrie. Oamenii legii au cautat-o trei zile pana cand…

- Politistii din Bistrița-Nasaud cauta o tanara de 12 ani care a plecat voluntar de domiciliu, din Reteag și nu s-a mai intors. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acesteia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. Ieri, 30…

- Politiștii din Apahida au fost sesizați cu privire la faptul ca, la data de 8 decembrie 2021, in jurul orei 23, Moldovan Florentina Alexandrina, in varsta de 26 de ani, din localitatea Camarașu, comuna Camarașu, județul Cluj, a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai intors. Tanara are o inaltime…

- Politistii din Olt cauta o adolescenta, in varsta de 18 ani, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Astazi, la ora 11.00, polițiștii din cadrul Secției nr. 10 Poliție Rurala Vișina au fost sesizați de o femeie din comuna Urzica, județul Olt, ca in noaptea de 16/17 decembrie a.c.,…

- Polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Apahida au reținut pentru 24 de ore un barbat de 32 de ani, din comuna Apahida, cercetat pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere, punerea in circulație a unui vehicul neinmatriculat și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. In…