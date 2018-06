Stiri pe aceeasi tema

- Ieri seara a fost un protest destul de consistent in Cluj. Acolo s-au adunat in jur de 3.000 de persoane. Acum, in Piata Unirii sunt in jur de 100 de persoane. Ei scandeaza impotriva Guvernului si a Parlamentului.

- Comisia speciala pentru modificarea Legilor justitiei, cunoscuta si sub numele de „Comisia Iordache”, a votat joi cu 15 voturi „pentru” si 3 „impotriva” raportul de modificare a Codului de procedura penala. Documentul a plecat, astfel, spre dezbatere in Camera Deputatilor, in calitate de prima camera…

- Parlamentarii din Comisia speciala pentru legile justitiei au adoptat astazi proiectul de modificare a Codului de procedura penala, cu 15 voturi pentru si 3 impotriva. Proiectul va ajunge la Senat ca prima camera sesizata. Unul dintre amendamentele aprobate prevede ca in cursul urmarii penale si al…

- Comisia pentru legile Justiției va vota, joi de la ora 10.00, modificarile Codului de procedura penala, inclusiv cele legate de transpunerea directivei UE referitoare la prezumția de nevinovație din cauza careia Romania are declanșata procedura de infringement de catre Comisia Europeana.Saptamana…

- Comisia speciala pentru legile justitiei a dat raport favorabil, miercuri, la modificarile Codului de procedura civila, presedintele comisiei, Florin Iordache, precizand ca o cincime din articolele actualului cod au fost amendate. Raportul a fost aprobat cu 14 voturi favorabile, niciun vot impotriva…

- Comisia speciala pentru legile justitiei, condusa de Florin Iordache, s-a reunit marti, de la ora 15.00, pentru a continua dezbaterile pe modificarea Codului penal, a Codului de procedura penala, dar si a Codului de procedura civila.

- Comisia speciala pentru legile justitiei, condusa de Florin Iordache, se reuneste, miercuri, pentru a dezbate modificarea Codului penal, a Codului de procedura penala, dar si a Codului de procedura civila, sedinta fiind programata sa inceapa la ora 12.00, noteaza Mediafax. Potrivit ordinii de zi, dupa…

- Tudor Chirila a dezvaluit pe pagina sa de Facebook ca a contactat un judecator "care a fost dispus sa redacteze un document pe ințelesul tuturor și care s-ar putea numi simplu: efectele devastatoare ale modificarilor legilor justiției"."Este Saptamana Mare. Un timp pentru reculegere și introspecție.…