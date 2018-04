Stiri pe aceeasi tema

- Doua produse romanesti care dateaza din secolul al XVIII-lea - branza framantata de Sangeorz Bai si carnati din Tinutul Graniceresc – se afla in procedura de atestare nationala ca produse traditionale la Ministerul Agriculturii.

- Prima ediție a Zilelor Carierei la Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) din Cluj-Napoca debuteaza marți, 24 aprilie. Studenții vor fi puși fața in fața cu potențialii angajatori. Partenerul evenimentul este AJOFM Cluj, iar intre participanți se numara instituții de stat,…

- Baschetbaliștii de la U Banca Transilvania Cluj, campionii în exercițiu ai României, se vor afla pentru prima data în vizita la USAMV Cluj-Napoca, luni, 23 aprilie, începând cu ora 11.30. Echipa antrenata de Mihai Silvașan, Branko…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale informeaza ca se afla in desfașurare licitația deschisa pentru atribuirea contractului privind „Consiliere acordata producatorilor agricoli in vederea inființarii și dezvoltarii formelor asociative in sectorul agricol” numar anunț de participare in SEAP…

- U-BT, infrangere la scor in meciul tur cu Donar Groningen “Studenții” au pierdut manșa tur a intalnirii cu olandezii, din FIBA Europe Cup, scor 103-76. Clujenii au început bine partida, cu o aparare agresiva și aruncari bune de la distanța. Adversarii nu au reușit nimic din punct de vedere…

- Doi studenti de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca au realizat, in premiera, un pantof de ciocolata cu ajutorul unei imprimante 3D, care poate fi umplut cu crema, dulceata, praline, transmite corespondentul...

- Hub IT pentru studentii din Cluj. Cum poti aplica si ce proiecte vizeaza Primul IT Hub studentesc din Cluj-Napoca - UBB IT Hub - va incepe joi, 1 februarie, recrutarea studentilor care doresc sa contribuie la accelerarea digitalizarii sistemului de invatamant superior din Romania. Unul…

- Dupa perchezițiile de joi dimineața, oamenii legii au incarcat in doua mașini saci intregi cu medicamente, dar și cutii cu pastile, toate aflate sub control national conform legilor din țara noastra. Medicamentele cu regim special, considerate droguri, erau cumparate de la farmacii din țara noastra…