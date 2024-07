Stiri pe aceeasi tema

- INCENDIU la o bucatarie de vara din Bagau: Intervin pompierii din Aiud cu doua autospeciale INCENDIU la o bucatarie de vara din Bagau: Intervin pompierii din Aiud cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit vineri, in jurul orei 12.00, la o bucatarie de vara din Bagau, comuna Lopadea Noua. Intervin…

- Noaptea trecuta a izbucnit un incendiu la o casa in satul Cornești din comuna Mihai Viteazu. La fața locului s-au deplasat pompierii turdeni pentru lichidarea focarului. Apelul a venit in jurul orei 1,40. Vom reveni cu detalii. UPDATE: Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit noaptea…

- Intervenție pentru stingerea unui incendiu care a distrus o casa in comuna Mihai Viteazu Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit noaptea trecuta pentru a stinge un incendiu care a distrus o casa in localitatea Cornești, comuna Mihai Viteazu. Apelul de urgența a venit in jurul orei 01.35,…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit in urma cu puține momente la un incendiu in Campia Turzii. Flacarile au cuprins mansarda unei case. „Mai exact, flacarile s-au manifestat la o mansarda, pe o suprafața de aproximativ 50 de mp. De asemenea, exista riscul ca focul sa se extinda…

- Pompierii buzoieni intervin in acest moment pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuința din localitatea Varteju din comuna Lopatari. ,,La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autocisterna și o ambulanța SMURD. La sosirea echipajelor de pompieri incendiul…

- Pompierii din Huedin au intervenit joi seara la stingerea unui incendiu ce a cuprins o casa din Leghia. Un barbat a suferit un atac de panica. Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit la un incendiu de casa in localitatea Leghia. „Flacarile se manifesta la acoperișul casei și la o camera,…

- Panica intr-un bloc cu patru etaje din localitatea Valea Lupului, Iași, unde a avut loc o explozie urmata de un incendiu. 15 persoane au fost evacuate de urgența, iar pompierii intervin la fața locului.

- O explozie s-a produs de puțin timp intr-un apartament din Gherla. O femeie a suferit un atac de panica. Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla și a Detașamentului Dej intervin pe strada Mesteacanului din municipiul Gherla ca urmare a unei explozii produse intr-un apartament. Este vorba despre…