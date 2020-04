Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca a deschis un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor in cazul unui preot care a permis accesul enoriasilor intr-un lacas de cult din Cluj-Napoca. "In data de 22.04.2020, pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca s-a inregistrat dosarul penal nr. 2264/P/2020, dosar in care se desfasoara cercetari in rem sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, prev. de art. 352 alin. 2 C.pen., constand in aceea ca in zilele de 18.04.2020 si 19.04.2020, o persoana avand calitatea de preot, a permis accesul enoriasilor…