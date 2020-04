Stiri pe aceeasi tema

- Urmare a imaginilor și informațiilor aparute in spațiul public privind situația de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, la nivelul S.R.P.T. Cluj-Napoca a fost deschis un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii prevazute de articolul 352 Cod Penal sub coordonarea Parchetului de pe…

- Poliția Romana a anunțat, joi, ca, in cazul miilor de romani de la Aeroportul Cluj care s-au adunat pentru a pleca spre Germania, s-a deschis un dosar penal."Urmare a imaginilor și informațiilor aparute in spațiul public privind situația de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, va…

- “La data de 29.03.2020, organele de poliție din cadrul IPJ Teleorman - SIC s-au sesizat din oficiu cu privire la savarșirea infracțiunilor de abuz in serviciu, fapta prevazuta de art 297, alin 1, Cod Penal, și zadarnicia combaterii bolilor, fapta prevazuta de art 352 Cod Penal, dosarul fiind inregistrat…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Buzau a deschis un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, ca urmare a unei sesizarii formulate de Sindicatul Sanitas din cadrul Spitalului de Psihiatrie Sapoca cu privire la nerespectarea masurilor de combatere de coronavirusului de catre conducerea unitatii…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Buzau a deschis un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, ca urmare a unei sesizarii formulate de Sindicatul Sanitas din cadrul Spitalului de Psihiatrie Sapoca cu privire la nerespectarea masurilor de combatere de coronavirusului de catre conducerea unitatii…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Suceava a dispus inceperea urmaririi penale in rem pentru zadarnicirea combaterii bolilor si abuz in serviciu, deoarece la nivelul institutiilor judetului Suceava nu au fost respectate masurile dispuse cu privire la reglementarile legislative in vigoare privitoare…

- O persoana venita recent din Italia si care nu a respectat masura izolarii la domiciliu pentru a preveni raspandirea COVID-19 are dosar penal pentru infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor, informeaza, miercuri, Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiesti, potrivit Agerpres. "Va facem cunoscut…

- Parchetul General a anunțat, luni, ca a deschis dosar penal in speța care il privește pe senatorul Vergil Chițac. Procurorii anunța ca urmarirea se desfașoara in rem, adica sunt cercetate eventuale fapte penale și nu persoana senatorului Chițac. Presupusa fapta care este cercetata este „savarșirea infracțiunii…