- Un barbat, de 27 de ani, și o femeie, de 24 de ani, din comuna galațeana Ivești, domiciliate in zona unde a fost instituita carantina, au fost depistate de jandarmi, marți seara, in timp ce incercau sa treaca de filtrul forțelor de ordine. Persoanele figurau ca fiind infectate cu virusul SARS CoV-2,…

- Procurorii clujeni au deschis dosar penal dupa ce o persoana a plecat din carantina in care fusese plasata de catre Directia de Sanatate Publica, si-a parasit locuinta si a mers la o inmormantare intr-o localitate invecinata. Articolul Cluj: Dosar penal pentru ca a plecat din carantina pentru a participa…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Buftea fac cercetari, dupa ce un barbat a chemat Ambulanța, a intrat in contact cu personalul, care l-a transportat la Spitalul Elias, dar nu le-ar fi spus medicilor ca a fost depistat pozitiv cu COVID-19, scrie Mediafax.

- Procurorii au intocmit un dosar penal dupa organizarea unei petreceri pe Cluj Arena din Cluj-Napoca la care au participat peste 320 de persoane, care nu au purtat masca si care nu au pastrat distantarea fizica recomandata.Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca a transmis sambata, printr-un…

- Procurorii din Cluj au deschis un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, deoarece participanții nu au respectat regulile de distanțare sociala la inaugurarea nocturnei din comuna Florești.

- Un candidat din Campia Turzii s-a ales cu un ordin de protecție prin care i se interzice sa se apropie de iubita lui, pe care ar fi agresat-o. In plus, are și dosar penal! Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Procurorii fac cercetari sub suspiciunea de zadarnicire a combaterii bolilor. Zeci de batrani si mai multi angajati ai caminului pentru persoane varstnice “Sfintii Petru si Pavel” din Braila au fost diagnosticati cu COVID-19.

- O femeie de 71 de ani, din Gorj, este cercetata penal sub acuzația de zadarnicirea combaterii bolilor. Polițiștii i-au deschis dosar penal dupa ce batrana a ieșit din casa in timp ce era in izolare. Batrana a fost gasita de politisti pe strada la doar cateva zile dupa ce fiica ei, confirmata…