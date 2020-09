Cluj: Doi bărbaţi au fost arestaţi pentru trafic de droguri Doi barbati au fost retinuti de politisti si apoi arestati sub banuiala de trafic de droguri, in urma a cinci perchezitii domiciliare.



"Doi barbati, banuiti de trafic de droguri, au fost retinuti, in urma a 5 perchezitii derulate de politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Cluj. La data de 26 septembrie, a.c., politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca au efectuat 5 perchezitii domiciliare in municipiul Dej, la locuintele unor persoane banuite… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

