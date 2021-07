Procurorii DIICOT au destructurat doua grupuri specializate in traficul de substante psihoactive, care actionau in judetele Cluj si Bistrita-Nasaud.



"La data de 02.07.2021, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Bistrita-Nasaud impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Bistrita-Nasaud au efectuat un numar de 27 de perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Bistrita-Nasaud si Cluj, intr-o cauza vizand destructurarea a doua grupuri infractionale organizate, specializate in savarsirea infractiunii…