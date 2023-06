Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol și Smiley traiesc o frumoasa poveste de dragoste și sunt unul dintre cele mai stabile cupluri din showbiz-ul romanesc, iar in urma cu doar o luna cei doi s-au casatorit. Recent, pe rețelele personale de socializare, cantarețul a postat un videoclip emoționant din ziua nunții cu partenera…

- O ancheta in desfașurare in Republica Moldova incearca sa elucideze circumstanțele suspecte ale decesului unui barbat italian din provincia Como, regiunea Lombardia, gasit mort in casa partenerei sale din orașul Soroca. In urma autopsiei s-a constatat ca italianul a fost gasit strangulat, informeaza…

- Intr-o eperioada in care prețurile locuințelor in orașe mari precum București și Cluj-Napoca se apropie sau chiar depașesc nivelul celor din marile orașe occidentale, exista in Romania zone in care poți achiziționa un apartament cu doar cateva mii de euro.In contrast cu situația din Cluj, unde o…

- Volumul "Adela - Tot ce mi-am dorit", de Ion Moldovan, aparut la Editura Ecou Transilvan din Cluj-Napoca, o carte de povesti si amintiri avand-o ca protagonista pe actrita Adela Marculescu, va fi lansat sambata, de la ora 11,00, in foaierul Tapiseria, la Sala "Ion Caramitru" a Teatrului National 'I.L.…

- Clujul s-a pregatit de sarbatoare. Incepand de astazi, 18 mai 2023, timp de 4 zile, la Cluj-Napoca vor avea loc peste 100 de activitați in 40 de locuri din oraș. Sarbatoarea incepe cu o seara dedicata teatrului, avandu-l pe scena pe inegalabilul Florin Piersic și ulterior pe actorii Teatrului Național…

- Adrian Minune a petrecut o buna perioada de timp in spital, asta dupa ce medicii l-au diagnosticat cu diverticulita. Manelistul a vorbit despre starea lui de sanatate, explicand ce s-a intamplat, de fapt, dar și cum și-a schimbat viața de cand a fost externat. Adrian Minune a fost destul de discret…

- USR Cluj inițiaza o petiție pentru noua maternitate din Cluj Napoca, dupa ce președintele Alin Tișe și majoritatea PNL din Consiliul Județean au respins proiectul noii maternitați. https://petition.qomon.org/o-noua-maternitate-in-cluj-napoca/ „Obiectivul este sa convingem autoritațile locale, Consiliul…

- Marcela Paladi, fata schilodita de șoferul unui BMW, pe Viaduct, susține ca dupa accident, viața sa, oricat de bizar nu ar parea, „s-a schimbat intr-un mod mai frumos, mai pur, mai sincer”. „Foarte multe persoane au plecat din viața mea, dar in același moment, foarte multe persoane minunate au intrat…